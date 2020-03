Toyota tiimil jäi Mehhiko ralliks tegemata oluline uuendus. Pettunud Tommi Mäkinen: see on meile suur löök 

“Jäime nüüd tühjade pihkudega, sest tarkvarauuendus pidi Mehhikos kasutusel olema. See olnuks väga oluline, sest tahtsime seadistustega kõrgmäestikus kogemusi saada,” tõdes soomlane sealsele meediale.

“Tegu olnuks väikese detailiga. Aga see on meile väga suur löök,” kahetses Mäkinen, et masin ei saanud vajalikke uuendusi külge.