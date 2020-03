Võrkpall Saaremaa võrkpallimeeskonna juhil diagnoositi koroonaviirus Toimetas Oliver Lomp , täna, 19:36 Jaga: M

Saaremaa võrkpallifännid Foto: Robin Roots

Terviseamet teatas täna, et kahel saarlasel on tuvastatud koroonaviirus. Üks neist on Saaremaa võrkpalliklubi tegevjuht Hannes Sepp.