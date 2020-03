BLOGI | Koroonaviirus pani NBA pausile. Ohus nii olümpia, vuti EM kui ka paljud teised  

Itaaliaga on lugu konkreetne, peaminister Giuseppe Conte teatas esmaspäeval, et kõikvõimalikud kohalikud spordivõistlused on peatatud 3. aprillini. Mis saab edasi, ei tea praegu ilmselt keegi. Ülejäänud maailma kohta tegime valikulise ülevaate lähtudes ala populaarsusest või seotusest Eestiga. Täieliku nimekirja trükkimiseks oleks tarvis kummist ajalehte.