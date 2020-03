GALERII | Tartu omad poisid tõmbasid Tammeka eurounistusele kriipsu peale 

Tammeka tuli mängule teadmisega, et oma suure unistuse ehk eurosarja pääsemise jaoks tuleks tänane matš (ja siis sellele järgnevad poolfinaal ja finaal) kindlasti võita.

Paraku hakkasid asjad kodumeeskonna jaoks kiiva kiskuma juba 16. minutil, kui nurgalöögi järel avas mänguskoori Flora poolkaitsja Markus Soomets. Kolmteist minutit skooris kiire vasturünnaku järel ka Martin Miller ning sellega läks Tammeka seis juba päris täbaraks. Muuseas, nii Soomets kui ka Miller on mõlemad Tartust pärit, neist esimene on FC Santose ja teine JK Tammeka kasvandik. Soomets esindas mullu augustis kolmel korral ka Tammekat, ning kõik need mängud sinisärgid meistriliigas ka võitsid.