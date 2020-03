NBA peatab teadmata ajaks hooaja, ühel mängijal tuvastati koroonaviirus 

Nimelt oli Utah Jazzi tsenter, prantslane Rudy Gobert reisinud meeskonnaga Oklahomasse, ent jäi haigeks ega läinud saali kohale. Liiga lükkas kohtumise alguse edasi, sest nad ootasid Gobertile tehtud koroonatesti tulemust. See osutus positiivseks ehk prantslasest sai esimene profisportlane, kellel tuvastati Covid-19. Kui Gobert oleks testi läbinud, oleks ta ka mänginud, aga ometi see ei juhtunud.

On alust arvata, et sarnased või ligilähedased meetmed võtavad kasutusele ka teised USA profiliigad NHL ja MLB, ilmselt ka MLS. Mõned jäähokiklubid tegid juba enne Rudy Goberti uudist otsuse, et mängivad ülejäänu hooaja tühjade tribüünide ees ning pesapalliliiga, mille hooaeg peaks algama aprilli esimestel päevadel, töötab välja erinevaid lahendusi, et vähendada koroonaviiruse mõju. Ühtlasi otsustas ülikooliliiga NCAA, et meeste ja naiste korvpalli finaaltuurnirid (March Madness - H.P.) toimuvad täiesti tühjade tribüünide ees.