Jürgen Klopp soovitas Atleticol päris jalgpalli mängima hakata 

Tema Atletico kolleeg Diego Simeone seevastu tunnustas Liverpooli, öeldes, et tegemist on parima vastasega, kellega nad tänavu on kohtunud, ning sõnastas seejärel oma filosoofia.

"Jalgpalli mõte on selles, et sa pead tegema vastase elu keeruliseks. Me mängime võidule, aga nende relvadega, mis meil on. Me austame oma identiteeti ja oma mängijate iseloomu ning me lihtsalt kasutame ära vastaste vead," ütles argentiinlane.