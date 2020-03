Jalgpall Juventuse kaitsjal diagnoositi koroonaviirus, karantiini pandi ka Interi pallurid Toimetas Kaspar Koort , täna, 09:04 Jaga: M

Daniele Rugani. Foto: SplashNews.com / Vida Press

Koroonaviirus on jõudnud ka tippsortlaste sekka. Kui Eesti aja järgi läinud ööl diagnoositi tõbi NBA korvpalliklubi Utah Jazzi keskmängijal Rudy Gobertil, siis paaar tundi varem andis Itaalia jalgpalli tippklubi Torino Juventus teada, et haigestunud on nende kaitsja Daniele Rugani.