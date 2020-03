Sorgat ootab debüüt põhikoosseisus aga ilmselt ka uus konkurent 

Samas kvaliteeti on pikalt Saksamaal klubijalgpalli mänginud mehes piisavalt, näiteks 2015-2016 hooajal 2. Bundesligas Berliini Unioni esindades kõmmutas ta 17 väravat. Hiljem on ta esindanud lisaks praegusele klubile Hamburgile ka Hannoveri, nende meeskondade eest on ta 78 mängus sahistanud kümnel korral. USA koondise eest on Wood pidanud 45 mängu ja löönud 13 väravat. Viimati esindas ta rahvuskoondist 2018. aastal.