AMETLIK: vormel 1 Austraalia GP jääb ära! 

Põhjuseks loomulikult koroonaviirus. Eile hommikupoolikul teatas McLareni vormelimeeskond, et on sunnitud F1 hooaja avaetapist kõrvale jääma, sest ühel tiimiliikmel on diagnoositud koroonaviirus.

"See inimene pandi karantiini niipea kui esimesed haiguse sümptomid ilmnesid ja nüüd on ta Austraalia arstide hoole all," teatas McLaren.

Valitseva maailmameistri Lewis Hamiltoni kommentaar sotsiaalmeedias etapi ärajäämisele: "Kurb küll, aga see on õige otsus. Me kõik tahaksime istuda autodesse ja võidu kihutada, aga peame olema realistlikud ja asetama tervise ja ohutuse esikohale.

Reaalsus on see, et asi on tõsine, inimesi sureb iga päev. Paljud on haigestunud ja neid, kes pole, mõjutab see emotsionaalselt ja majanduslikult. Keegi ei tea täpselt, kui laiaulatusliku probleemiga me silmitsi seisame, aga peaksime võtma kasutusele kõikvõimalikud ettevaatusabinõud, et maksimaalselt paljudel inimestel oleks turvaline olla.