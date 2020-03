Vormel 1 BBC: vormel 1 Austraalia GP jääb ära! Toimetas Mart Treial , täna, 18:09 Jaga: M

McLareni tiimi boks Melbourne'is. Foto: AP/Scanpix

Kui hommikupoolikul teatas McLareni vormelimeeskond, et on sunnitud F1 hooaja avaetapist kõrvale jääma, sest ühel tiimiliikmel on diagnoositud koroonaviirus, siis Eesti aja järgi kella 18 paiku teatas BBC, et Austraalia GP jääb ära.