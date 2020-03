McLaren jääb haigestunud meeskonnaliikme tõttu F1 hooaja avaetapist kõrvale, Hamilton pritsib korraldajate aadressil tuld ja tõrva 

"See inimene pandi karantiini niipea kui esimesed haiguse sümptomid ilmnesid ja nüüd on ta Austraalia arstide hoole all," seisab McLareni avalduses.

Valitsev maailmeister Lewsis Hamilton oli juba eelnevalt öelnud, et on šokeeritud, et etapp kõige kiuste toimub.

"Olen ikka väga, väga üllatunud, et me siin oleme," rääkis Hamilton reporteritele Albert Parki meediakeskuses päev enne vabatreeningute algust.

"See on vägev võidusõit, kuid minu jaoks on šokeeriv, et me istume siin ruumis. Siin on juba nii palju fänne. Tundub, et ülejäänud maailm on reageerinud, tõsi küll, ilmselt natuke liiga hilja," jätkas britt.

"Täna hommikul kuulsime, et USA president Donald Trump sulges piirid Euroopaga. Me nägime, et NBA pandi seisma. Ja nüüd me oleme siin ja F1 läheb edasi," kurjustas Hamilton.