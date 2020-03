Jalgpall Madridi Reali staarid pandi karantiini, liiga peatatakse kaheks nädalaks Toimetas Kaspar Koort , täna, 14:18 Jaga: M

Reali ründaja Karim Benzema. Foto: MARCELO DEL POZO

Madridi Reali korvpallimeeskonna mängijal Trey Thompkinsil diagnoositi koroonaviirus. Kuna on suur võimalus, et Reali spordilinnakus on haigestunud korvpalluriga kokku puutunud ka kuningliku klubi vutimehed, pandi nemadki sarnaselt kossumeestele kaheks nädalaks karantiini.