EOK soovitab kõik võistlused vähemalt kaheks kuuks edasi lükata 

Reiside ja võistluste edasilükkamine on meile harjumatu ja ebatavaline olukord, aga me peame valdkonnana tajuma oma vastutust. Meie jaoks on oluline nii sportlaste, nende lähedaste kui ka spordist muul moel osa saavate inimeste tervis. Tegu on force majeure’iga ning meie kõigi ja igaühe panus on oluline - on see ärajäänud võistlussooritus või korraldatud võistluse ärajätmine. Inimeste tervis kaalub üles kõik muu.