Marca: UEFA peatab koheselt mängud Meistrite liigas ja Euroopa liigas täna, 14:56

Tühjade tribüünide ees mängimise asemel asemel hakkab UEFA astuma otsustavamaid samme. Foto: HANDOUT

Hispaania väljaanne Marca annab teada, et Euroopa jalgpalli katusorganisatsioon UEFA on võtnud vastu otsuse peatada Meistrite liiga ja Euroopa liiga. Otsus on kohese mõjuga ehk mängimata jäävad ka täna õhtul toimuma pidanud Euroopa liiga kohtumised.