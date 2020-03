WRC TÄNA OTSEBLOGI | MEHHIKO RALLI: Mida suudab Tänak testikatsel? Ohtuleht.ee , täna, 16:27 Jaga: M

Thierry Neuville eelmise aasta Mehhiko rallil kihutamas. Foto: Red Bull Content Pool/Jaanus Ree

Autoralli MM-sari on jätkuvalt täies hoos. Käes on aeg Mehhiko ralliks, mis on hooaja kolmas etapp. Ühtlasi sõidetakse sel aastal esmakordselt kruusal. Õhtuleht teeb neli päeva kestvast võidukihutamisest tekstipõhise otseblogi.