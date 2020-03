Sõudmine Sõudjad loobusid Itaalia treeningulaagrist, aga mure pole sellega murtud Mart Treial , täna, 17:22 Jaga: M

Kaspar Taimsoo. Foto: Tiina Kõrtsini

Eesti sõudekoondis pidanuks 15. märtsil alustama Kesk-Itaalias Sabaudias treeningulaagrit, kuid koroonaviiruse tõttu jääb see mõistagi ära. Häda on ainult selles, et kõik paremad nelja-, kahe- ja ühepaadid on seal, sest eestlased veetsid veebruaris Sabaudias kolm nädalat.