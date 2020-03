Järgmisena kavas olev MM-ralli jäetakse ära või lükatakse edasi 

Rahvusvahelise Autospordiliidu ja WRC promootorid on viimase kahe päeva jooksul pärast teadet, et Argentinas peatatakse koroonaviiruse tõttu järgmiseks kuuks sporditegevus, arutlenud korraldajatega ralli toimumise üle.

Kolmapäeval anti teada, et Argentinas Termas de Rio Hondo linnas toimuma pidanud MotoGP etapp otsustati edasi lükata. DirtFishile pajatas anonüümne allikas, et see pole kuigi üllatuslik ning pigem tuleks mõelda, millist mõju koroonaviirus järgmistele rallidele avaldada võib.

"Selle otsuse tulemine oli vältimatu. Keegi ei tea, mis edasi saab. Suurem küsimus on see, kas see ka järgmisi rallisid mõjutama hakkab. Vast on liiga vara rääkida Portugalist, aga kas ka Sardiiniast? On raske mõelda selle peale, mida inimesed Itaalias praegu üle elavad. Võib-olla peame võtma pika puhkuse ning taas pihta hakkama Soomes," vahendab kommentaari Dirtfish.