Olümpiakomitee presidendiks pürgiv Tõnu Tõniste avaldas teise asepresidendi kandidaadi 

"Eesti spordi tulevikust rääkides on vaieldamatult üks oluline teema valdkonna rahastamine ja erasektori varasemast suurem kaasamine spordi olulisuse rõhutamisel terves ühiskonnas. Suurärimehe ja alaliidu presidendina on Enn Pant näidanud oma missioonitunnet, tugevat strateegilist mõtlemist ja julgust otsuste tegemisel.

Need on väärtused, mida ma sügavalt hindan ja näen neid Eesti sporti edasiviivate jõududena. Minu otsus pakkuda oma tiimis teine EOK asepresidendi koht Enn Pandile on kaalutletud. Lähtun sellest, et Eesti spordi tulevikku asuksid presidendi kõrval vedama kogemustega inimesed ning Enn Pandi ja Gerd Kanteri tandem seda kindlasti on."