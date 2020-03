WRC ÕL MEHHIKOS | Keemia ralliautos ja sellest eemal ehk „Lahutuspabereid ei pea sisse andma! Meie suhtes on endiselt piisavalt õnnelikke hetki.“ Kaarel Täll, León , täna, 15:05 Jaga: M

VÕRRATU KOOSTÖÖ: Sebastien Ogier (paremal) ja Julien Ingrassia (vasakul) naudivad mullust Mehhiko ralli võitu. Kokku on duo triumfeerinud 47 MM-sarja etapil. Foto: AFP/Scanpix

150 kuni 200 päeva aastas ninapidi koos – just niimoodi elab üks ralliduo. Kahe inimese omavaheline keemia peab olema laitmatu, et tohutul kiirusel kilomeetreid mõõta. Kas ja kui palju suhtlevad maailma tipud omavahel väljaspool tööd? Õhtuleht püüdis Mehhiko rallipargis kinni seitse suurepärast pilooti, kes kirjeldasid oma suhet kaardilugejaga. Selgub, et enamasti on kuni 200 koosveedetud päeva täiesti piisav, kuid leiab ka ühe erandi.