ÕL MEHHIKOS | Neuville suhtest kaardilugejaga: jutustame omavahel üha vähem, sest kõik lood on ju ära räägitud 

Neuville: ta on rohkem nagu äripartner, mitte sõber

„Väljaspool tööd pole kuigi palju suhtlust. Meil on oma isiklikud elud, aga korra nädalas ehk ikka kirjutame ja uurime, kuidas läheb,“ selgitab Thierry Neuville oma töövälist lävimist paarimehe Nicolas Gilsouliga.

Ta on rohkem nagu äripartner, mitte sõber. Nagu edukas äris ikka, siis mõistame teineteist hästi ja vahel saab ka nalja. Tõsi, nüüd jutustame omavahel üha vähem, sest kõik lood on ju ära räägitud. Tean tema kohta kõike ja vastupidi. Asi pole vaid selles, et oleme koos 200 päeva aastas... Rallinädalal istume 150 tundi samas autos!“