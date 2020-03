ÕL MEHHIKOS | Tänak selgitas, miks ta aega kaotas 

„Ilmselt olid nad keskendunud auto parandamisele, mitte telefonile vastamisele,“ rääkis Adamo. Hyundai meeskonna telgis ringles jutt, et ehk oli tegemist rehvipurunemisega.

Hea uudis on see, et viiendal kiiruskatsel liikus Tänak taas hea hooga ja noppis ka katsevõidu. WRC+ otseülekandes sõnas saarlane: „Meil läks auto tagumine parem nurk katki. Seda õnnestus veidi parandada, aga oleme endiselt raskes seisus.“