WRC ÕL MEHHIKOS | FOTOD | Corona kõrvale tuli viimaks ka koroona(hirm) Kaarel Täll, León , täna, 03:29

Corona õlut pakuti Mehhiko rallipargis terve nädala vältel, kuid koroonaviirusega võitlemiseks mõeldud desinfitseerimisvahend saabus alles reedel. Foto: Kaarel Täll

Ametliku statistika kohaselt on Mehhikos tuvastatud 15 koroonaviiruse juhtumit, mis on rahvaarvu arvestades üsna vähe. Samas oli omamoodi kummaline, et veel teisipäeval, kolmapäeval ega neljapäeval ei võetud Mehhiko rallipargis kasutusele ühtegi ettevaatusabinõud. Siia on kogunenud inimesi kõikjalt maailmast: Aasiast, Milanost, Saaremaalt jne.