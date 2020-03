SURMALÕKS: tippjalgpalluri märga hauda viinud piloodil puudus lennuluba ja masinal olid mitmed tehnilised probleemid 

Lennuk transportis Emiliano Salat Prantsusmaalt Inglismaale, kui see suurel kiirusel merre kukkus. Lennuõnnetust uurinud komisjon selgitas välja, et masinat juhtinud piloodil David Ibbotsonil oli aegunud litsents ja ta polnud saanud väljaõpet öiseks lendamiseks. Samuti selgus, et lennukil olid probleemid piduritega, puudus aparatuur vingugaasi avastamiseks ja vigane oli autopiloodi süsteem.