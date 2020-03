Björndalen tunnustas karjääri lõpetavat Fourcade'i: ta on laskesuusatamise kuningas 

„Laskesuusatamise kuningas,“ võttis Ole Einar Björndalen lühidalt olümpiamängudelt seitse medalit võitnud prantslase staatuse kokku. „Ta on üks kiiremaid suusatajaid ja üks parimaid laskjaid, mis on väga hea kombinatsioon.“ Kaheksakordne olümpiavõitja Björndalen rõhutas lisaks, et Fourcade'i suurust näitavad ka tema otsekohesus ja asjade avalik väljaütlemine.

Temaga nõustus kolmekordne olümpiavõitja Liv Grete Skjelbreid, kes viimastel aastatel on töötanud Norra rahvusringhäälingus laskesuusatamise spetsialistina. „Lisaks edule võistlusrajal on ta alati olnud valjuhäälne dopinguvastane ja oma arvamuse alati välja öelnud,“ selgitas Skjelbreid.

Samas sotsiaalmeedia kanalis tegi oma kummarduse Johannes Thingnes Bö, kes täna selgitab võitluses Fourcade'ga välja maailmakarikasarja üldvõitja: „Meie viimane tants. Me ei oska ennustada, kes võidab MK-sarja kuldgloobuse, kuid on üks kindel: see on meie viimane lahing. Edu ja aitäh!“