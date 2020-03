Jelena Välbe sarjab FISi koroonaviiruse põhjustatud segaduse eest: kahju, et tegutseti nii kummaliselt  

„Muidugi on kahju, et pidime lendama pikki tunde teisele poole maakera,“ selgitas endine suusalegend ja nüüdne Venemaa suusaliidu tegelane Välbe. „Samas on selge, et sportlaste ja kõikide teiste inimeste tervis on tähtsam kui võistlused.“

„Saatsin Aleksandrile esikoha kindlustamise järel tekstisõnumi, kus ütlesin, et see on venelastele suur võit. Laususin, et olen väga uhke ja loodetavasti see on suure spordiloo algus,“ kirjeldas Välbe. Venelanna sõnul pole Bolšunov kõige jutukam, sest uhkele sõnumile tuli mehelt väga lakooniline vastus: „Aitäh.“