Soome laskesuusastaar Kaisa Mäkäräinen lõpetas karjääri 

"Lepin otsusega, kuigi see on emotsionaalne ning hooaeg on olnud raske. Kuid see ei võta ära häid asju, mida laskesuusatajana varem kogenud olen."

Naudin täna oma viimast MK-sõitu täiel rinnal koos kõigi mu imeliste kolleegidega. See on viimane võistlus minuga, tüdrukud!"