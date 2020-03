Ott Tänak: arvan, et Ogier pole nii rumal, tal on olukord kontrolli all 

Hetkel kolmandat positsiooni hoidev valitsev maailmameister oli eile keskendunud rohkem surumisele, kuid täna valis teistsuguse taktika.

"Meil oli mitu head katset täna. Muidugi surusin eile rohkem, täna tahtsin sõita nii puhtalt kui võimalik, et saada tunnetust ja enesekindlust ning siiani on normaalselt läinud," sõnas Tänak intervjuus WRC-le.

Kolmandaks tõusnud valitsev maailmameister vähendas oluliselt vahet 15. kiiruskatsel, mille ta võitis. Nüüd lahutab Suninen eestlasest vaid 6,6 sekundi kaugusele ning Tänak usub, et ta võib veel soomlase kinni püüda.

"Vahe pole nii suur. Loomulikult peame proovima teda püüdma. Natuke on veel minna ning teine kord tuleb tavaliselt rada raskem, seega peame väga puhtalt sõitma," lisas Tänak.

Pärast üht kiiruskatset tunnistas Hyundai piloot, et temas polnud piisavalt kindlust, et täielikult suruda. Tänak kinnitas, et selle põhjuseks on tõsiasi, et ta pole kruusaga veel kohanenud.

"Ma arvan, et see on sellest, et sõidame alles teist päeva kruusal. Hetkel ei tunne ma veel kõiki trikke ning kindlasti pole ma sellega veel harjunud. Aga auto on kahtlemata kiire, pean lihtsalt teda tundma õppima," lausus Tänak.

Kuigi eestlane on liidri Ogier'ga jõudsalt vahet vähendanud, ei usu ta, et hetkel on mõtet prantslasega esikohanimel konkureerimisest rääkida.