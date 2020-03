Andrea Adamo: olen kindel, et Tänak oleks ilma avariita heidelnud võidu eest 

"Ei saa eitada, et tegu oli mitmes mõttes keerulise ralliga," kirjeldas Adamo peale Mehhiko etappi Hyundai pressiteates. "Peame sügavalt analüüsima omi vigu, et neid tulevikus vältida."

Ka Thierry Neuville ja Dani Sordo kahetsesid, et nende ralli sisuliselt esimesel päeval lõppes. "Me ei soovinud sellist Mehhiko etappi," tõdes Sordo. "Suurte lootustega rallile tulles on pettumust raske alla neelata, aga selline see rallisport on."