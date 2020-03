Enesekindel Jaapani peaminister: olümpiamängud toimuvad planeeritud kujul 

"Me suudame panna piiri koroonaviiruse levikule ning olümpiamängud toimuvad ilma probleemideta ja planeeritud ajal", kinnitas Abe. Samal ajal tunnistas Jaapani peaminister, et lõpliku otsuse võistluse toimumise osas teeb rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK).

Jaapanis on koroonaviirus avastatud enam kui 1400 inimesel, kellest 28 on haigusesse surnud. Märtsi lõpus peaks Fukushimast algama traditsiooniline tõrvikujooks, mis Kreekas rohkearvulise publiku tõttu pooleli jäeti.

"Me oleme kasutusele võtnud kõik turvanõuded, et tõrvikujooks toimuda saaks," kinnitas Tokyo kuberner Yuriko Koike.

Üle maailma on ärajäetud või edasi lükatud kümned kvalfikatsioonivõistlused, mis on olümpia toimumise pannud kahtluse alla. Jaapanlaste huvides on mängud iga hinna eest ära pidada, sest võistluste maksumus on riigile umbes 11 miljardit eurot ning olümpia ära jäämine või edasi lükkamine tekitaks suure rahalise kahju.