KOROONAVIIRUS VIIB JALGPALLI FINANTSKRIISI? Tippliigadel on oht kaotada miljardeid eurosid  

Saksamaa meedia on teinud sarnased arvustused sealse kõrgliiga kohta ja jõuti sama suurusjärguni. Veel keerulisem on seis rahaliselt võimsas Inglismaa liigas, kus ainuüksi telerahade pealt kardetakse 800 miljoni euro suurust kaotust.

Üha kindlam näib tänavuste Euroopa meistrivõistluste edasilükkamine. Itaalia liiga soovib ühe plaani põhjal jätkata liigat 2. maist kuni 30. juunini. Samuti on teised riigid avaldanud soovi meistritiilite välja mängimiseks, kuid selleks on vaja saada UEFAlt kinnitust, et tänavune EM tõepoolest edasi lükatakse.