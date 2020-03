Rootsis sunniti koroonaviiruse kahtlusega sportlased platsile. Klubi peatreener: selline käitumine on skandaalne! 

Rootsi saalihokiliit ähvardas võistkonnad, kes platsile ei lähe, liigast välja kukutada. "Meid lubati liigast välja visata. Ka vastane soovis mängu edasi lükkamist, aga nemadki said sama vastuse," selgitas IBK Daleni juht Urban Karlsson Aftonbladetile, kelle klubi kaotas mängu Helsingborgile 4 : 5.

Veel julmemalt käituti esiliiga võistkondadega. Kahel Lulea mängijal oli koroonaviiruse kahtlus ja klubid soovisid mängu edasi lükata. "Kui võtsime liiduga ühendust, siis öeldi, et peame mängima," kirjeldas Lulea võistkonna peatreener Pär Johansson.

Kohtumist siiski ei peetud, sest vastasmeeskond ei lubanud Luleat saali. "Vastased sulgesid meie ees uksed, mis on arusaadav," jätkas Johansson, kelle meelest oli saalihokiliidu käitumine jabur. "See on halastamatu ja skandaalne."