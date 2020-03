Jalgpall Koroona jõudis Hispaania jalgpalliliigasse: tippklubi teatas viiest haigestunust Toimetas Eigo Kaljurand , täna, 15:12 Jaga: M

Ezequil Garay (valges) oli esimene Hispaania kõrgliiga jalgpallur, kes teatas avalikult koroonasse nakatumisest. Foto: JOSE JORDAN

Hispaania kõrgliigas mängiv Valencia teatas, et nende klubis on koroonasse haigestunud viis inimest. Kuigi meeskond nakatanute nimesid ei avalikustanud, siis nende keskkaitsja Ezequiel Garay teatas sotsiaalmeedias, et on üks neist.