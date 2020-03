Türgi kõrgliigat vaatamata koroonaviirusele ei peatata. Tippklubi peatreener: praegu on korvpallist väga raske rääkida 

"Hekel, kui kõigi mõtted on teisel teemal, on väga raske rääkida korvpallist. See on ainuke kommentaar, mida ma mängu kohta teha saan. Õnnitlen nii oma meeskonna kui ka vastastiimi mängijaid. Nad pidasid maha väga tõsise matši. Vaatame, mis lähipäevil saama hakkab," vahendas Obradovici sõnu portaal EuroHoops.