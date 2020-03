Tänavune jalgpalli EM võib lükkuda detsembrisse 

Ettepanekute üle peetakse aru teisipäeval. Üheks võimaluseks on pidada EM ka 2021. aastal, kuna tol suvel ühtegi suurturniiri ei toimu, kirjutab The Telegraph. Erinevate allikate põhjal on edasilükkamine vältimatu. Esialgsete plaanide järgi pidi EM toimuma 12 erinevas riigis 12. juunist 12. juunini.