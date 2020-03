Spekulatsioon: Argentina etapp võib tänavu toimuda Safari ralli asemel 

Enneaegselt lõpetatud Mehhiko rallil jäi viimane päev ära, et võimaldada külalistel kiirelt ja turvaliselt naasta kodumaale. Järgmisena kavas olevate Portugali ja Sardiinia ralli toimumised välistab Evans ilma igasuguse kahtluseta.

Samal teemal WRC AMETLIK: Argentina ralli lükati teadmata ajaks edasi "Nii dramaatiline kui see ka ei kõla, keegi ei tea, millal ralliässad üksteist uuesti näha saavad. Argentina ralli edasilükkamine on hetkel ainuke asi, mille WRC kinnitanud on. Hetkel on see, et neljas etapp ära jääb, ainuke, mis me teame."

Argentinast edasi minnes naaseb WRC tagasi Euroopasse, kus mai eelviimasel nädalal on kavas Portugali ralli. Kuid selle peamiseks probleemiks suur juhtumite arv Portos. Isegi kui oleks võimalik radu muuta (tegelikkuses kindlasti ei ole, sest FIA on juba alla kirjutanud), siis mis võimalused meil oleks? Koroonaviiruse eest põgeneda ei saa, isegi WRC-masinatega."

"Sardiinia probleemid on veelgi selgemad. Tõsiasi, et see on planeeritud toimuma 4. - 7. juuninin Itaalia saarel ei paku suurt kindlust, teades, et suurem osa inimestest reisivad sinna Saapamaa mandriosa kaudu," kirjutab Evans.

Pärast Sardiinia etappi on kavas Safari ralli, mis peaks algama 16. juulil.