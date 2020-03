Eesti koondislase hooaeg Tuneesias jätkub 

„Ametliku info kohaselt on Tuneesias hetkel (vaid) 20 nakatunut. Keegi ei tea kas see number ka tõele vastab. Koolid on kinni ja suurüritused keelatud, aga paanikat pole. Liigas on käimas Top 6 meeskonna finaalturniir kodus-võõrsil süsteemis. Mängud toimuvad ilma publikuta," sõnas Raadik.