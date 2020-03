Eesti tippsportlased nuputavad, kus ja kuidas keerulisel ajal treenida – Roman Fosti harjutab Keenias ja Kregor Zirk Türgis 

Kõige viletsamasse seisu sattusid ujujad, kellele on veetreeningud hädavajalikud. „Meil on praegu kõige raskem aeg,“ ütleb Eesti parim meesujuja Daniel Zaitsev (pildil) pühapäeval. „Pidime homme Slovakkiasse lendama, aga laager jääb ära, sest seal on linn 31. märtsini karantiinis.“