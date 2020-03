ETV spordiuudised pannakse tõenäoliselt pikale pausile 

"Fakt on see, et umbes 50 spordiülekannet ja -saadet ERR-i kanalites jääb nüüd märtsi keskpaigast maini ära. Mis puudutab meie kõige suurema auditooriumiga väljundit ehk ETV spordiuudiste saadet, siis lähme eetrisse kindlasti veel täna, esmaspäeval ja teisipäeval ning alates kolmapäevast me paneme tõenäoliselt ETV igaõhtused spordiuudised pausile. See tähendab seda, et kõikides meie kanalites – raadios, veebis, teles – hoiame me kindlasti sündmustel silma peal ja toimetaja(d) on igas valdkonnas valmis reageerima, aga selline püsiv spordiuudiste voog nii teles, raadios kui ka portaalis jääb selgelt väiksemaks," rääkis Saarna.