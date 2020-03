VIDEO | Koroonaviirus sunnib profiratturid Eestisse naasma 

Mitmed meie profiratturid elavad ja treenivad igapäevaselt väljaspool Eestit, kus ilmastikuolud ja treeningutingimused kodumaa omadest märksa paremad. Rahvusvaheline Jalgratturite Liit (UCI) teatas hiljuti, et rahvusvaheline võistluskalender on vähemalt kuni 3. aprillini tühistatud ning edaspidiste võistluste toimumine otsustatakse jooksvalt viiruse arenguid arvesse võttes.

Girona, mis on mitmete meie profiratturite kodulinnaks kehtestas tänaval sõitvatele ratturitele trahviks 2000 eurot ning kuulutas alates 16. märtsist välja karantiini.

Kui esialgsete reeglite järgi oli väljas treenimine amatöörratturitele keelatud ja profiratturitele litsentsi alusel lubatud, siis see on tänaseks juba muutunud ning ühtlaselt karmid reeglid kehtivad eranditult kõigile. Kuna viiruse arengud on prognoosimatud, siis muutub ka sportlaste olukord igal päeval ning peab lihtsalt paindlik olema ning vajalike muudatustega kaasa minema.