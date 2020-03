NÜÜD ON HILJA? Koroonaviirust levitanud NBA korvpallur heastab oma käitumist hiiglasliku annetusega 

Esimese NBA mängijana positiivse koroonatesti andnud Rudy Gobert sattus kriitikalaviini alla, kui tuli avalikuks tema pressikonverentsil tehtud nali, kus ta lasi kätega üle kõigist laual olnud mikrofonidest. Mees üritas sellega toona näidata, et haigus on meediamull ja tegelikult mingit ohtu pole.

Tänaseks päevaks on selge, et koroonasse on nakatunud mehe tiimikaaslane Donovan Mitchell ja temaga viimases kohtumises korvi all madistanud Detroit Pistonsi mängumees Christian Wood. Väidetavalt on haigeks jäänud ka laps, kes Gobertilt autogrammi sai.