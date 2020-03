KANEPISÕPRADE VÕIT: Narkotestis põruvad Ameerika jalgpallurid pääsevad tulevikus võistluskeelust 

Lisaks tohib mängijate organismis olla kuni 150 nanogrammi marihuaanat enne kui test loetakse positiivseks. Antud määr on kordades kõrgem, kui teistel spordialadel.

Ameerika Ühendriikide meedia sõnul oli liiga algselt uue kokkuleppe osas skeptiline, sest see võib anda noortele vale eeskuju ja ei klapi paljude osariikide narkoseadustega. Teisalt peavad uue kollektiivlepingu põhjal kõik vahele jäänud sportlased läbima nõustamise, millega liiga loodab uut seadust avalikkusele aktsepteeritavaks teha.

NFLi mängijate seas on mitmeid kanepi tarbimise pooldajaid. Atleedid leiavad, et kontaktse ja rohkete vigastustega spordialal on marihuaana parem taastusvahend kui kümnete valuvaigistite võtmine.