FOTO | Brasiilia jalgpallurid kandsid protestiks näomaske 

"Me soovime, et meistrivõistlused peatataks. Inimeste elud peavad olema tähtsamad," ütles Gremio klubijuht Paulo Luz.

Matši järel ei mahtunud Gremio peatreener Renato Portaluppile pähe, miks neid sunniti mängima. "Terve maailm on pandud pausile, miks ei tee seda Brasiilia jalgpall? See oli meie sõnum ja loodetavasti meid kuulati. Loodan, et terve mõistus võidab," selgitas Portaluppi.