Thierry Neuville ei soovi uute hübriidautodega võistelda: miks tiimid selle s***ga nõus olid? 

"Küsisin oma bossilt otse, kas ta oli selle s***ga nõus, kuid tundub nii," kirjeldas Neuville enda vestust Andrea Adamoga. "Kolm aastat tagasi panime paika uued WRC reeglid ja need toimisid väga hästi. Sisuliselt läheme tagasi R5 masinate juurde. Ma ei tea, kas tahan sellise autoga sõita. Eks näis."

Andrea Adamo ei nõustunud hoolealuse kriitikaga. "Asi on väga klaar. Reeglid on paika pandud tootjate ja FIA koostöös," selgitas Adamo.

Veel resoluutsem oli M-Spordi juht Richard Millener, kes andis märku, et sõitjad võiksid moka maas hoida. "Ma ei soovi piloote solvata, aga nemad pole rallisarja rahastajad," selgitas Millener, miks uued reeglid selliselt paika pandi.

"Hetkel osalevad paljud autotootjad Vormel E sarjas, kus nad saavad sisuliselt valmis masinatele oma kaubamärgi peale panna. Me ei soovi minna ralliga sama teed ja kindlasti jääb ka tulevikus oma roll inseneridele, kuid soovime sarja nelja või viit autotootjat," kirjeldas Millener. "See on samm õiges suunas."