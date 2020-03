Talisport Kuninga viimane kummardus! „Võit tõstis ta taevasse, kaotus paiskas põrmu.” Kaspar Koort , täna, 19:30 Jaga: M

VIIMANE LAHING: Martin Fourcade (vasakul) suutis Kontiolahti jälitussõidus Johannes Thingnes Böd küll lõpuks edestada, ent MK-sarja üldvõit kuulus siiski norrakele. „Ilmselt teeb Fourcade'i loobumine Bö elu mõneks ajaks kergemaks, kuid loodus tühja kohta ei salli ja küllap tulevad uued mehed, kes tema kandadele astuvad,“ usub Eesti koondise peatreener Indrek Tobreluts. Foto: AFP/Scanpix

See päev pidanuks saabuma tegelikult 22. märtsil, mil laskesuusatamise kõigi aegade vägevamate sekka kuuluv Martin Fourcade teeb oma viimase võistluse. Pärast Prantsusmaa teateneliku kuldset sõitu veebruaris Anterselva MMil otsustas 31aastane ala superstaar, et aeg on kõrvale astuda, ning Holmenkollen oleks olnud viimaseks kummarduseks parim paik, sest just seal võistles ta tosina aasta eest ka oma karjääri esimesel MK-etapil. Ent saatus tahtis teisiti ning koroonaviiruse tõttu lõppes hooaeg ja koos sellega Fourcade’i karjäär läinud nädalavahetusel tühjade tribüünide ees Soomes Kontiolahtis.