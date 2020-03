Legendaarne kõrgushüppaja loodab vaatamata raskele vigastusele võistlusareenile naasta 

Kõigi aegade edetabelis 2.08ga teist kohta hoidev 36aastane Vlasic pole saanud võistelda alates 2016. aasta Rio OMist. Kõrgushüppajat on viimased neli aastat seganud kannavigastus, kuid nüüd paistab, et ta on suutnud teha edusamme. Kuna aga Tokyo olümpiani jäävad vaid loetud kuud, võttis tema treenerist isa Josko Vlasic tütre ettevalmistuskoondisest maha.