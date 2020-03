VELOTUURILT KARANTIINI: Abu Dhabis nakatunud ratturil tuvastati koroonaviirus alles viienda testiga 

Sportlane reageeris juhtunule rahulikult. "Hirmu polnud," kinnitas ta. "Treenisin kuni viimase hetkeni – hotellis olid jalgrattad ja masinad, tegutsesin kaks tundi. See on korralik koormus. Lõpetasin just treeningu ja sõna otseses mõttes 20 minutit pärast seda teatati mulle positiivsest proovist."

Millised tingimused on haiglas? "Olen üksikpalatis, kus on televiisor, voodi, laud," kirjeldas Strahhov. "Arstid panid enne palatisse sisenemist maskid ette ja kindad kätte. Mind toidetakse kolm korda päevas, nad toovad kõike graafiku alusel. Kolm korda päevas – hommikul, pärastlõunal ja õhtul – mõõdetakse kehatemperatuuri ja vererõhku, esimestel päevadel tehti kaks korda kopsuröntgen. Enam protseduure pole."

Mõistagi on sportlasel haiglas igav. "Siin pole midagi erilist teha," sõnas ta. "Loen, vaatan filme, internet on olemas, kuid see töötab halvasti. Ausalt öeldes pole ma siin televiisorit sisse lülitanud – ma isegi ei tea, kas seal on vene kanaleid."