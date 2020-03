Hollandis elav Kaie Kand: kohati tundub, et enamus inimestest ei mõista olukorra tõsidust 

„Olukord on siin kindlasti rahulikum kui Eestis ja kohati tundub, et enamus inimestest ei mõista olukorra tõsidust,“ ütleb 35aastane eestlanna, kes elab Vughti-nimelises linnas. „Nüüdseks on küll spordisaalid, ujulad, restoranid suletud ja ka enamus koole-lasteaedu, aga suur osa inimestest võtab seda kui väikest puhkust. Väljas liikudes näeb, et laste mänguväljakud on inimestest tulvil. Võileib on kaasa pakitud, et päev mõnusalt sõprade seltsis veeta.“