TOITUMISVAIDLUS: vegan Lewis Hamilton vastas kriitikutele 

Hiljuti ütles Fernando Alonso, et Hamilton jätku oma söömisharjumused enda teada. See torge tekitas veganite ridadesse kuuluva valitseva maailmameistri hinge verise haava.

"Pärast seda, kui läksin taimepõhisele dieedile, on mu tervis muutunud aina paremaks," rääkis 35aastane britt. "Dieedi muutmine pole lihtne. Õpid pidevalt midagi uut, avastad uusi tooteid, mida poleks kunagi varem kasutanud - oluline on mitmekesisus."

Hamilton lisas: "Kõik meist ei ole veganid ja kõik pole valmis sellist dieeti jätkama, kuid tunnen hea tervise ja vormisoleku eeliseid. Inimesed arvavad, et ilma valgurikka toiduta kaob lihasmass ära, kuid see on täielik jama. Lugege selle kohta midagi internetist. Eelmisel aastal võtsin kaalus juurde, sel talvel kaotasin üleliigsed kilod, kuid sain lihaseid juurde. Olen muutunud tugevamaks ja suudan pikemalt joosta ning treenida paremini kui kunagi varem."