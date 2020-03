Martin Järveoja Mehhiko rallist: jõudsime kodumaale viimasel hetkel 

"Mehhiko ralli on võistluskalendris esimene kruusal sõidetav etapp. Kuna uue autoga oli meil enne rallit kohanemiskilomeetreid veel suhteliselt vähe ning kuna kruusakogemus puudus sootuks, siis sõitsime ettevalmistusena kaasa ka Portugali kohalikul etapil ning testisime Hispaanias. Mõlemad kogemused aitasid autoga kindlasti rohkem sinapeale saada ning olid eesootavat etappi silmas pidades kindlasti suure väärtusega.

Mehhiko ralli üks märksõnadest on kuumus ning kuna enamus katseid sõidetakse merepinnast rohkem kui 2500 m kõrgusel, siis kindlasti ka hapnikuvaene õhk. Katsumus on see nii meile kui ka autodele. Autos on katse ajal ligikaudu 70 kraadi sooja, lisaks siis veel võistluspesu, kombe ning kiiver. Nii saab kokku korraliku saunatemperatuuri. Vaimne ja füüsiline valmisolek on selleks hädavajalik.

Äärmuslikult kõrgest temperatuurist ning sellest, mida see endaga kaasa võib tuua, oli ilmekas näide Esapekka Lappi/Janne Fermi autopõleng. Meie jõudsime nendeni umbes kolm minutit hiljem ning siis oli auto juba nii suurtes leekides, et päästa ei olnud enam midagi.

Mehhiko ralli muudab eriliseks sealne atmosfäär ning kohalikud inimesed. Avatseremoonia on kindlasti aasta kõige värvikam ning suurejoonelisem. Sealsed inimesed suhtuvad rallisse väga kirglikult ning elavad kõigile südamest kaasa. Lõunamaale kohaselt näitavad nad seda väga ilmekalt välja. Rõõm oli muidugi taaskord näha, et kaugusest hoolimata lehvis raja ääres ka mitmeid Eesti lippe. Loodan, et nüüdseks on Eesti fännid kõik kenasti ja turvaliselt kodudes tagasi!

Meie eesmärk Mehhiko ralli eel oli kindlasti võit, kuid reedel tehtud eksimuse ning sellest tuleneva ajakulu tõttu muutus selle saavutamine väga keeruliseks. Pärast reedest juhtumit on saavutatud teine koht siiski rahuldav. Kiirus oli olemas ning selle pealt on kindlasti hea edasi minna.

Iseasi küsimus on muidugi, et kuhu edasi?! Teadupäralt lõppes Mehhiko ralli seekord juba laupäeva õhtuga ning pühapäeval plaanis olnud katsed tühistati. Ilmselgelt oli see õige otsus, sest vaadates seda, mis maailmas toimub ning kui kiiresti asjalood muutuvad, ei oleks meil suure tõenäosusega päev hiljem enam koju lendudeks võimalust olnud. Õnneks sujus meie teekond koju ilma tõrgeteta ning tänaseks oleme kenasti kodus perede juures.