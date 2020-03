Ott Tänak keerulisest Mehhiko rallist: ma ei tunne ennast Hyundai roolis piisavalt enesekindlalt 

Tänak kinnitas kiiruskatsete järgsetes intervjuudes, et ta polnud masinaga päris rahul. Laupäevasel esimesel Derramadero läbimisel kommenteeris valitsev maailmameister, et tal pole vajutamiseks enesekindlust ja ta teeb kõik, mis suudab. Päeva pikima katse järel tõdes Ott, et asjad ei tööta kohe üldse.

“Ma ei tundnud ennast kiiruskatsetel piisavalt enesekindlalt, et saanuks gaasi põhja vajutada. Üritasin leida lähenemist, millega eksimusi vältida,” võttis Tänak Mehhiko ralli järel võistluse kokku. “Reede hommik tõestas, et liigselt pingutades me ei läbi seda rallit.”

Tänak leiab olukorrast siiski ka positiivseid külgi. “Masin on vaieldamatult kiire. Autol on väga palju potentsiaali, aga me peame teda tundma õppima ja mõned küsimused on päris spetsiiflised,” tõdes Tänak. “Olen kindel, et tööd on kõvasti teha, aga meil on nüüd kogemust kruusal.”